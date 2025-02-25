Göçmen Kaçakçılığı Yapan 4 Kişiye Gözaltı

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunu ortaya çıkarmak ve suç işleyenleri ile organizatörleri yakalamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde ve Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde yapılan incelemelerde, kaçak göçmenlere kalacak yer sağlandığı ve çalıştırıldıkları tespit edildi.

GÖZALTILAR VE TESLİMLER

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonda, 35’i ülkeye kaçak yollarla girmiş toplam 47 yabancı uyruklu kişiyi ve onlara kalacak yer sağlamakta olan H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 47 kişinin ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K. üzerindeki işlemler ise devam ediyor.