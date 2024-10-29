GÖKBEY Helikopteri İçin TUSAŞ Töreni Yapıldı

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI VE TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GÖKBEY helikopterinin teslimat töreninde yaptığı konuşmada, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diyerek sözlerine başladı. Tüm vatandaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, TUSAŞ saldırısında şehit olanlara rahmet diledi. “Yaralanan 22 kardeşimizin çoğu taburcu edildi” diyen Erdoğan, “Şehitlerin ölüler olmadığına, onların diri olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE VE AZİM

Erdoğan, konuşmasında, “TUSAŞ çalışanlarının dik ve dirayetli duruşu her türlü takdirin üzerindedir” diyerek terörle mücadele konusunda kararlılıklarını vurguladı. Bu tür hain saldırıların azimlerini kıramayacağını belirten Erdoğan, “Nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek bunu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alı koyamaz” ifadelerini kullandı. Sınır ötesinde teröristlere nefes aldırmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz” dedi.

ULUSAL SAVUNMA SANAYİSİNE YENİ YATIRIMLAR

Savunma sanayi alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma üzerinde duran Erdoğan, geçmişteki tecrübelerden de örnek vererek, “Dışarıdan hazır alımların yerine ihtiyacımız olan ürünleri yerli imkanlarla geliştirmeye ağırlık verdik” dedi. Savunma sanayindeki yerlilik oranının yüzde 80’lere geçtiğini belirten Erdoğan, “Kendi kendine yeten ülke konumuna geldik” diyerek Türkiye’nin ulaştığı noktayı vurguladı.

GELECEKTEKİ PLANLAR VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Erdoğan, “İHA ve SİHA’nın yanında insansız deniz araçları, uçak gemilerine kadar deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz” diyerek gelecekteki planlarından bahsetti. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacın olduğunun altını çizen Erdoğan, “Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız” ifadesini kullandı. TUSAŞ’ın geliştirdiği ürünlerin sadece Türkiye’nin değil dost ve kardeş ülkelerin de güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

GÖKBEY HELİKOPTERİ TESLİMATI VE GELECEK PLANI

GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatının bugün gerçekleştirildiğini aktaran Erdoğan, “Toplamda 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak” dedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı için ambulans helikopterlerin de teslim edileceğini açıkladı. Erdoğan, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacaklarını vurguladı.