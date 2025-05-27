“Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım’dan Ayrıldı.”

GÖKHAN GÖNÜL’DEN YENİ BAŞLANGIÇ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gökhan Gönül’ün kariyerinde yeni bir dönem başlatmak istediği için Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. TFF’nin yaptığı açıklamada, “Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Millî Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran Gökhan Gönül’e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

‘MİLLİ FORMAYI TAŞIMAK BİR ONURDU’

2024 Ocak ayından itibaren Ümit Millî Takımda görev aldığını açıklayan Gökhan Gönül, genç milli takımlar teşkilatında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gökhan Gönül, “Milli forma kutsaldır. A Millî Takım’da yıllarca ter döktüm. Futbolculuğum bitince de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında genç arkadaşlarıma yardımcı olma fırsatı verildi. Bunun için çok teşekkür ediyorum. 2024 yılının Ocak ayında yardımcı antrenör olarak başladığım, 2024 Eylül ayından bu yana da teknik direktör olarak sürdürdüğüm görevim burada sona eriyor. Ay-Yıldızlı forma altında çalışmak benim için büyük bir onurdu. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Elde ettiğim tecrübeler yeni kariyerimde bana ışık tutacak. Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum. Buradan başta bana bu fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olmak üzere, omuz omuza görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma, öğrencilerime ve TFF çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.