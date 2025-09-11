Gökhan Sazdağı, Beşiktaş’a Geldi!

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala kadro planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir anlaşmaya vardığını duyurdu. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

ÇOK MUTLUYUM

Gökhan, “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul’da yaşıyorum. Normalde de burada yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum.” diyerek duygularını ifade etti.

BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİĞİMİN BİLİNCİNDEYİM

Büyük bir camiaya katıldığını vurgulayan Gökhan, “Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek. Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi harmanlayarak inşallah daha güzel bir takım yaratırız. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olacak.” şeklinde konuştu.

İLK DEFA TOP BENDEYKEN ISLIKLANMAYACAĞIM

Isıklanmayacağına dair güvenini paylaşan deneyimli sağ bek, “Bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önünde çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak.” dedi.

3 ASİSTLİK PERFORMANSLA BİR PUANIN ALINMASINA KATKI SAĞLAMIŞTIM

Gökhan, geçmiş güzel anlarından birine de değinerek, “Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Önemli bir andı benim için.” ifadelerini kullandı.

BEN MAÇ SEÇMEM

Maç seçmediğini vurgulayan Gökhan, “Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar. Her maç, mücadelemi ortaya koyarım. Hayalini kurduğum ilk an, ilk maçımda belki bir asist yapmak olabilir.” diye belirtti.

AİLECİ BİRİSİYİMDİR

Gökhan, “Daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim. Ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla dolaşmayı tercih ediyorum.” ifadelerini kullandı.

LİG ÇOK UZUN BİR MARATON

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu belirten Gökhan, “Belki bu seneye istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Ama kısa sürede bunu telafi edebiliriz çünkü lig çok uzun bir maraton.” dedi.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLABİLMEK

Son olarak Gökhan, “Burada önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece oyuncu değil; yöneticisi, hocası, taraftarı hep bir bütün olabilmek. Zaten Beşiktaş, tarihinde bunları yaşamış bir takım.” diyerek hedeflerine yönelik inancını yineledi.