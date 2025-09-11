“Gökhan Sazdağı’nın Beşiktaş’taki İlk Sözleri!”

Beşiktaş, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken kadro düzenlemesine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını açıkladı. 30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Beşiktaş YouTube kanalına özel görüşmelerde bulundu.

GÖKHAN’IN BEŞİKTAŞ’A GELİŞİ

Gökhan, “Çok büyük bir camiaya geldim. Çok mutluyum. Zaten İstanbul’da yaşıyorum. Normalde de İstanbul’da yaşıyorum. Evime geldim diyebilirim. İnşallah güzel şeyler olacağını düşünüyorum,” sözleriyle hislerini dile getirdi.

BÜYÜK CAMİAYA HİZMET HEDEFİ

Gökhan, Beşiktaş’a geldiğini ifade ederek, “Büyük bir camiaya geldiğimin bilincindeyim. Kayserispor’dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş camiasına, Beşiktaş takımına, Beşiktaş kulübüne yıllar boyu hizmet edebilmek. Tabii ki 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. Tecrübelerimizi, deneyimlerimizi harmanlayarak inşallah daha güzel bir takım yaratırız. Daha iyi futbol izletiriz. Bu forma altında tek hedefimiz bu olur,” şeklinde konuştu.

HEYECANLI BEŞİKTAŞ MAÇI

Deneyimli sağ bek Gökhan, ıslıklanmayacağının altını çizerek, “Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel bir duygu benim için. İlk maçımı iple çekiyorum. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek, mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Tek hedefimiz Beşiktaş kulübü olacak. Onun hedeflerine yürümesinde yardım etmek olacak,” dedi.

KARİYERİNDEKİ ÖNEMLİ ANLAR

Gökhan, kariyerindeki önemli anlardan birini de şöyle anlattı: “Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Bu önemli bir andı benim için.”

MÜCADELE RUHU

Maç seçmediğini vurgulayan Gökhan, “Taraftarlarımız mücadeleden vazgeçmeyecek bir Gökhan olacağına %100 emin olsunlar. Ben oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncuyum. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Her maç mücadelemi ortaya koyarım. Hayalini kurduğum ilk an, ilk maçımda belki bir asist yapmak olabilir,” açıklamasında bulundu.

AİLE HAYATI VE HOBİLERİ

Gökhan, ailesine olan bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Daha çok aileci birisiyimdir. Tabii ki gezmeyi severim ama her zaman ailemle, eşimle, çocuğumla gezerim. Onlarla vakit geçirmeyi çok severim.”

SÜPER LİG VE UNUTULMAZ HEDEFLER

Süper Lig’in uzun bir maraton olduğunu belirten Gökhan, “Belki bu seneye yine istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz, çünkü lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere, hedeflediği yerlere götüreceğiz,” dedi.

TAKIM RUHU VE BİRLİKTELİK

Son olarak Gökhan, takıma olan inancını paylaşarak, “Burada önemli olan takım olabilmek. Beşiktaş, tarihinde büyük şampiyonlukları olan bir takım. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız,” ifadelerini kullandı.