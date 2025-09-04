Goldman Sachs: Altın 5.000 Dolar Olabilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞININ ZEDELENMESİ

Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi durumu, yüksek enflasyona, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para birimi statüsünün zarar görmesine neden olabiliyor. Goldman Sachs’ın yaptığı tahminlere göre, eğer ABD Hazine piyasasının özel mülkiyetine ait kısmının sadece yüzde 1’i altına kaydırılırsa, bu durumda altın fiyatının diğer faktörler sabit kalırsa ons başına yaklaşık 5.000 dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Bloomberg’de yayımlanan haberde, analistlerden Samantha Dart ve ekibinin açıklamalarında, “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi senaryosu büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır” şeklindeki ifadelere yer verildi.

ALTIN İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Banka, altın için birkaç olası senaryo üzerinde duruyor. 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara ulaşması beklenen temel tahminin yanı sıra, 4.500 dolarlık “uç risk” senaryosu ve ABD Hazine piyasasının sadece yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda yaklaşık 5.000 dolarlık fiyat tahmini sundu. Bu yıl altın, en güçlü performans gösteren emtialardan biri oldu. Yılın başından bu yana üçte birden fazla değer kazandı ve bu hafta başında rekor seviyeye ulaştı. Bu artışın arkasında merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ABD faiz oranlarını düşürme beklentisi bulunuyor. Son günlerde ise Başkan Donald Trump’ın, Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi gibi adımlar, Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya yönelik hamleler olarak öne çıktı.

ALTININ YATIRIM STRatejİLERİ

Analistler, “ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla altın fiyatı ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda, Cook’un görevden alınması ya da ABD Başkanı’nın eleştirileri gibi, ABD Merkez Bankası’ndaki son gelişmelere dair detaylara yer verilmedi. Ancak, ABD Merkez Bankası’nın durumuna yönelik meydan okumaların artması ile küresel piyasalardaki üst düzey isimler, olası sonuçlara dair kaygılarını dile getiriyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed’in bağımsızlığını kaybetmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” teşkil edebileceğini ifade etti. Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak son olarak ons başına 3.540 dolara işlem gördü. Çarşamba günü ise 3.578 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.