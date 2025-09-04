Goldman Sachs: Altın 5000 Dolar Olabilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞININ ETKİLERİ

Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi, daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para birimi statüsünün erozyona uğramasına neden olabiliyor. Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, eğer ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına yönlendirilirse, altın fiyatı, diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla, ons başına yaklaşık 5.000 dolara çıkabiliyor. Bloomberg’de yayımlanan habere göre, analistlerden Samantha Dart’ın da bulunduğu bir notta “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi senaryosu büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır” ifadeleri yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN FARKLI SCENERYOLAR

Banka, altın için çeşitli olası senaryoları da sunuyor: 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara ulaşacağına dair temel tahmin; 4.500 dolarlık bir “uç risk” senaryosu ve ABD Hazine piyasasının özel kısmının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi halinde yaklaşık 5.000 dolarlık bir fiyat tahmini yapılıyor. Altın, bu yıl en güçlü performans gösteren emtialardan biri haline geldi ve yılın başından bu yana üçte birden fazla değer kazanarak bu hafta başında rekor seviyeye ulaştı. Bu artışın ardında merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ABD faiz oranlarını yakında düşürmeye başlayacağına dair beklentiler yatıyor. Son zamanda Başkan Donald Trump’ın, Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi de dahil olmak üzere, Fed üzerinde daha fazla kontrol kurma çabaları, ek destek sağlıyor.

ALTININ YATIRIMLARDAKİ ROLÜ

Analistler, “ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla altın fiyatı ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebilir” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. “Bu nedenle altın, emtia piyasasında en güçlü tavsiye olmaya devam ediyor” ifadeleri Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda yer alıyor. Ancak Cook’un görevden alınması ya da ABD Başkanı’nın eleştirileri gibi, ABD Merkez Bankası’ndaki son gelişmelere dair müracaat olmadığı dikkat çekiyor. Yine de, ABD Merkez Bankası’nın konumuna yönelik meydan okumalar arttıkça, küresel piyasalardaki önemli isimler olası sonuçlara dair endişelerini dile getiriyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bu görüşleri destekleyerek, Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” oluşturabileceğini belirtiyor. Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak en son ons başına 3.540 dolar seviyesinde işlem gördü; çarşamba günü ise 3.578 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.