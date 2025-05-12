Gölge Açık İfadesini Kullanacak! 6 Ekim’de

DAVA SÜRECİ TAMAMLANDI

Ankara 72. Asliye Mahkemesi, şoför Gökhan Gülyurt hakkında zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar vererek davanın ilk duruşmasının 6 Ekim’de görülmesine hükmetti.

ŞÜPHELİ ŞOFÖR GÖREVDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak yer alırken, Gökhan Gülyurt şüpheli olarak dahil edildi. İddianamede, CHP’li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu Gökhan Gülyurt’un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru ilerlerken, polis memurları Sare Y. ve Okan A, otobüsün yönünü öğrenmek için araç durdurmak amacıyla “dur” ikazında bulundu.

OLAY GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE DEVAM ETTİ

Gökhan Gülyurt’un, aracı Sare Y. ve Okan A’nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği belirtildi. Adliye önünde görevli olan polis memuru Mehmet Ö, elini kaldırarak ısrarla “dur” ihtarında bulundu. Ancak araç durmadı ve Mehmet Ö, otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atlamak zorunda kaldı. Gülyurt, Atatürk Bulvarı’na yöneldiği sırada polisler Yasemin K. ve Okan Y, aracı yine durdurmaya çalıştı fakat Gülyurt bu ikaza uymayarak polislerin üzerine sürmeye devam etti. İddianamede, şoför Gülyurt’un “silahtan sayılan otobüsü” ile görevi yaptırmamak için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu ifade edilirken, sanığın bu suçtan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.