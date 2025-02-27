Gomez’den Mourinho’ya Cevap: “İnsanım, Maymun Değilim!”

MAÇTAN SONRAKİ GERİLİM DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen, golsüz berabere biten dev mücadele, saha dışındaki gerilimle gündemde kalmayı sürdürüyor. Mourinho’nun Galatasaray yedek kulübesine yönelik, “Maymun gibi zıpladılar” ifadeleri, Sarı-Kırmızılı taraftarları öfkelendirdi. İspanyol golcü Gomez, bu sözlere tepkisini göstererek, “3 yıl sonra meslektaşlarımla sportif olmayan bir konu yüzünden konuşuyorum. Mourinho’nun ifadeleri tamamen uygunsuz!” dedi. Taraftarların bu açıklamaya olan tepkisi ise oldukça olumlu oldu; “İşte bizim ruhumuz!” şeklinde sloganlar atıyorlar.

GOMEZ’İN YORUMLARI TARTIŞMA YARATIYOR

Gomez, sözlerini daha da hararetlendirerek işini bitirmedi ve “Mourinho’nun neyi kastettiğini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim! Maçın yoğunluğu elbette duyguları ortaya çıkardı, onların kulübesinde de durum farklı değildi. Eminim Mourinho bile bu sözlerinden memnun değildir!” şeklinde konuştu. Geçen sezonun 37. haftasında, Fenerbahçe’nin 1-0’lık galibiyetle sonuçlanan kritik derbi karşılaşmasına atıfta bulunan Gomez, “O maçta bile böyle bir atmosfer, böyle bir gerilim yaşamamıştım” ifadesini kullanarak, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Taraftarlar da şimdi soruyor: “Bu derbi daha ne kadar konuşulacak?”

Galatasaray cephesi, Mourinho’nun bu açıklamasına karşı net bir şekilde duruyor! Gomez’in “İnsanım, maymun değilim” söylemi, tribünlerde marş olmaya aday bir hal aldı. Derbi sonrasında tansiyon düşmüyor, aksine her geçen dakika artmaya devam ediyor.