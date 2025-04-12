Gönül Dağı’nda Kötü Haber Var

DİZİ, GÜLDÜRMEYECEK

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi, bu sefer seyircisini güldüremeyecek. Dizinin son bölümü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor ve dizideki son gelişmeler, izleyicilerin moralini bozan bir etkiye sahip.

Gönül Dağı, her hafta Anadolu’nun sıcak hikayelerini sunan önemli bir yapım olarak dikkat çekiyor. Yeni bölümde yer alan duygu dolu sahneler ve beklenmedik gelişmeler, merak duygusunu artırıyor. Ekranların ilgi çeken dizisi Gönül Dağı’nda düğün heyecanı yaşanıyor. Erkan ile Filiz’in düğünü, herkesi bir araya getiriyor.