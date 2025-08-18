Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

CEZA MİKTARI VE NEDENİ

Google, Avustralya’da tüketici denetçisi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, ülkenin en büyük iki telekom şirketinin Android telefonlara rakip arama motorlarını dışlayarak yalnızca kendi arama uygulamalarını önceden yüklemeleri için ödeme yaptığı tespit edildi. Bu durum üzerine Google, 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti.

ŞİRKETİN ÇALIŞMALARI

Yetkililerin yaptığı değerlendirmelere göre, Google’ın bu davranışı rekabeti engelleyici bir etki yaratabiliyor. Şirket, arama motorları arasındaki rekabeti artıracak adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Yapılan incelemeler, internet kullanıcılarının daha geniş bir alternatifler yelpazesine erişimini sağlamanın temeli olarak gösteriliyor.