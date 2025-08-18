Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

google-36-milyon-dolar-ceza-aldi

CEZA MİKTARI VE NEDENİ

Google, Avustralya’da tüketici denetçisi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, ülkenin en büyük iki telekom şirketinin Android telefonlara rakip arama motorlarını dışlayarak yalnızca kendi arama uygulamalarını önceden yüklemeleri için ödeme yaptığı tespit edildi. Bu durum üzerine Google, 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti.

ŞİRKETİN ÇALIŞMALARI

Yetkililerin yaptığı değerlendirmelere göre, Google’ın bu davranışı rekabeti engelleyici bir etki yaratabiliyor. Şirket, arama motorları arasındaki rekabeti artıracak adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Yapılan incelemeler, internet kullanıcılarının daha geniş bir alternatifler yelpazesine erişimini sağlamanın temeli olarak gösteriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İBB’ye Yolsuzluk Operasyonu, 44 Şüpheli Adliyeye Sevk

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk operasyonları kapsamında 44 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. Aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer alıyor.
Gündem

Yeni Haftada Hava Isınıyor

Yeni haftada ülke genelinde sıcak hava dalgası bekleniyor. Salı gününden itibaren artacak sıcaklıklar, cuma günü en yüksek seviyeye ulaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.