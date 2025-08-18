Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

google-36-milyon-dolar-ceza-aldi

CEZA MİKTARI VE NEDENİ

Google, Avustralya’da tüketici denetçisi tarafından yapılan bir inceleme sonucunda, ülkenin en büyük iki telekom şirketine Android telefonlara kendi arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaptığının belirlenmesi üzerine 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor.

REKABET ORTAMI ÜZERİNDE ETKİ

Bu durum, Google’ın rakip arama motorlarını dışlamasıyla ilgili bir sorunu ortaya koyuyor ve tüketici hakları açısından önemli bir konu yaratıyor. Denetçi, bu eylemlerin rekabet ortamını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Google, Avustralya’da 36 Milyon Dolar Ceza

Google, Avustralya'daki antitröst ihlalleri sebebiyle 36 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.
Gündem

Türkiye’de En Yoksul Ve En Zengin Belli

Sosyoekonomik Seviye çalışmasına göre, 2023'te Türkiye'de en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta, en yüksek ise Çankaya'da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.