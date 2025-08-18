Google, 36 Milyon Dolar Ceza Aldı

CEZA MİKTARI VE NEDENİ

Google, Avustralya’da tüketici denetçisi tarafından yapılan bir inceleme sonucunda, ülkenin en büyük iki telekom şirketine Android telefonlara kendi arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaptığının belirlenmesi üzerine 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor.

REKABET ORTAMI ÜZERİNDE ETKİ

Bu durum, Google’ın rakip arama motorlarını dışlamasıyla ilgili bir sorunu ortaya koyuyor ve tüketici hakları açısından önemli bir konu yaratıyor. Denetçi, bu eylemlerin rekabet ortamını olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.