google-a-36-milyon-dolar-ceza

CEZA KABULÜ

Google, Avustralya’da bir tüketici denetçisi tarafından yapılan bir inceleme sonucunda önemli bir adım atıyor. Ülkenin en büyük iki telekom şirketinin, Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemek için Google’a ödeme yaptıkları tespit edildi. Bu durum, rakip arama motorlarının dışlanmasına yol açtı.

ÖDEMENİN MİKTARI

Şirket, tespit edilen ihlal nedeniyle 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti. Bu durum, tüketicilerin arama motoru seçiminde sağlıklı rekabetin sağlanması açısından önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Google’ın bu ceza ile birlikte rekabeti artırması bekleniyor.