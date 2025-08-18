Google’a 36 Milyon Dolar Ceza

Google, Avustralya’da bir tüketici denetçisinin, ülkenin önde gelen iki telekom şirketine Android telefonlara arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaparak rakip arama motorlarının dışlandığını tespit etmesinin ardından 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul ediyor.

Avustralya’da gerçekleşen bu durum, kullanıcıların farklı arama motorlarına erişimini kısıtlayarak rekabeti olumsuz etkilediği için önemli bir mesele oluşturuyor. Google, söz konusu uygulamanın tüketici haklarını ihlal ettiğini belirleyen denetim raporunun sonucunda ceza ödemeyi kabul ediyor.

