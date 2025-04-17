Google, Alan Adını Değiştiriyor

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GOOGLE’DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

ABD kökenli teknoloji devi Google, arama motoru hizmetinde kayda değer bir değişikliğe gidiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de halihazırda kullanılan “google.com.tr” alan adı değişerek, tüm ülkelerde “www.google.com” haline gelecek.

ARAMA MOTORU YENİ ALAN ADINA GEÇİYOR

Resmi açıklamalarda belirtildiği üzere, Google tüm ülkelerde “www.google.com” adresi ile kullanıcılarına hizmet verecek. Şirket bu kararı, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla aldığını ifade ediyor.

DEĞİŞİKLİK UYGULAMA TARİHİ

Bu değişikliğin ne zaman hayata geçeceği konusunda yapılan açıklamada, süreçlerin aylar süreceği vurgulandı. Google, alan adını kademeli olarak değiştirecek. Bu geçiş sürecinde kullanıcılar, hem “google.com.tr” hem de “google.com” adreslerini kullanmaya devam edebilecek. Google’ın bu adımı, şirketin global stratejisi ile uyumlu olarak değerlendiriliyor. Arama motorunun tek bir alan adı üzerinden faaliyet göstermesi, Google’ın marka kimliğini güçlendirmesi ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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