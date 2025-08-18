Google, Avustralya’da 36 Milyon Dolar Ceza

CEZA KARARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Google, Avustralya’daki tüketici denetçisi tarafından yapılan bir inceleme sonucunda, ülkenin önde gelen iki telekom şirketine Android telefonlarda arama uygulamasını önceden yüklemeleri için ödeme yaparak rakip arama motorlarını devre dışı bıraktığının belirlenmesi üzerine, 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti. Bu durum, şirketin rekabetçi pratikleri ve uygulamaları üzerine tartışmaları yeniden gündeme getiriyor.

REKABET ORTAMINDAKİ ETKİLERİ

Bu ceza, Google’ın sektördeki rekabeti nasıl etkilediği ve özellikle mobil arama pazarındaki hakimiyeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle, rakip arama motorlarının pazar paylarını artırma çabaları, bu tür uygulamalar nedeniyle zorluklarla karşılaşabiliyor. Tüketici denetçisinin kararı, dijital platformlardaki eşitlik ve rekabetin sağlanması için kritik bir adım olmayı hedefliyor.