Google, Hükümetler İçin Gemini Satıyor

GEMİNLER HÜKÜMET KURUMLARINA SUNULUYOR

Google, hükümet kurumları için özel olarak tasarlanmış Gemini yapay zeka modellerini piyasaya sürme planını açıkladı. “Gemini for Government” ismiyle tanıtılan bu platform, mevcut araçlar olan NotebookLM gibi yenilikler yanında, Google kalitesinde kurumsal arama, video ve görüntü oluşturmaya yönelik yetenekler sunuyor. Bu yapay zeka platformu, OpenAI, Anthropic ve xAI gibi rakiplerine doğrudan bir alternatif teşkil ediyor.

OTOMATİK İDARİ GÖREVLER

Google’ın Gemini for Government ile öne çıkardığı ana düşünce, AI ajanları aracılığıyla idari görevlerin otomatikleştirilmesi. Şirket, hükümet kurumlarının kullanımı için önceden oluşturulmuş Deep Research ve Idea Generation ajanlarını tanıtıyor. Bunun yanı sıra, platforma yatırım yapan kullanıcılar, kendi özel ajanlarını da geliştirme imkanı buluyor. Gemini for Government ayrıca tehdit koruması ve veri gizliliği gibi özellikler sunacak, Sec4 ile FedRAMP gibi bulut güvenlik standartlarına da uyum sağlayacak.

DÜŞÜK MALİYET VE DÜZENLEMELER

Google, bu yapay zeka platformunu hükümet kurumlarına yıllık 0,50 dolar karşılığında sunuyor ve ek güvenlik özellikleri için ilave ödeme yapılabiliyor. Bu düşük maliyet, OpenAI ve Anthropic’in geçtiğimiz aylarda duyurduğu 1 dolar değerindeki hükümet AI anlaşmalarına karşı hem teşvik edici hem de eleştiriler içeren bir unsur oluyor. Bu hükümet odaklı yapay zeka girişimleri, Temmuz ayında Başkan Donald Trump tarafından açıklanan AI Eylem Planı bağlamında etkileniyor. Trump yönetiminin hedefi, yapay zekayı geliştirmek, Amerikan ihracatına dönüştürmek ve AI modellerindeki “ideolojik önyargıları” ortadan kaldırmak. Ancak bu planın ayrıntıları hakkında pek çok yorum ve spekülasyon mevcut. Öneride, federal kurumları “aşırı” AI düzenlemelerine sahip eyaletlere AI ile ilgili fon sağlamaktan kaçınmaları yönlendiriliyor. Ayrıca, Federal İletişim Komisyonu’na AI düzenlemesinde rol verme önerisi, yürütme organına daha fazla yetki sağlıyor.