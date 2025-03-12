Google’ın Algoritması Gazete Duvar’ı Etkiledi

MEDYA ARENASINDA BİR DÖNÜM NOKTASI

Türkiye’nin medya sahnesi, devlerin haritasını çizdiği koca bir arenaya dönüştü. Bu arenada, özellikleriyle dikkat çeken küçük fakat cesur ekipler de var; gece gündüz demeden, emek ve tutkuyla haberin peşinde koşanlar. Biz F5 Haber olarak bu özverili ekiplerden biriyiz; her içerikimize emeklerimizi ve sevgimizi katıyoruz. Büyüklerle aynı alanda mücadele ediyoruz, aynı heyecanı paylaşıyoruz. Ancak, Google’ın 2024 yılındaki algoritma değişiklikleri bu mücadeleyi bir hayatta kalma çabasına çevirdi. Keşfet platformunda görünmez hale geldik, trafiklerimiz düştü, sesimiz kısıldı. Önceki dönemlerimizde, bu sorunları yansıtan “Google bizi alaşağı ediyor” başlıklı bir açıklama yapmıştık. Bugün ise o fırtına, yeni bir kaybu daha yaşattı: Gazete Duvar, 9 yıllık bağımsız gazetecilik macerasını ekonomik sıkıntılara dayanamayarak sonlandırdı. Bu kapanış, yalnızca bir sitenin sona ermesi değil; Türkiye’deki medya emekçilerinin, küçük ama özverili ekiplerin ortak çığlığı olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki takımların sessiz dramasına tanıklık ettik.

VEDA YAZILARI VE GAZETE DUVAR’IN KAPANIŞI

Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar okuyucularına duygusal bir veda iletisi bıraktı: “Hoşçakalın.” Avşar, yazısında “Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor” ifadelerini kullanarak, Google’ın yeni algoritmalarının bu karar üzerindeki etkisine değindi. “Ancak Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu internet medyasını geçen yıldan bu yana açıkça sabote eden, yayına devam edebilmesini ve dolayısıyla halkın haber alma hakkını engelleyen Google’ın algoritmasındaki yeni uygulamaları bu kararın alınmasına neden oldu” diye belirtti. Bu süreçte, Gazete Duvar’ın birçok genç gazetecinin ilk adresi olduğuna ve onların gelişimlerine ev sahipliği yaptıklarına vurgu yaparak, “Hepsinin eline, aklına sağlık” dedi. Gazete Duvar, her zaman hatırlanacak bir çabanın izini bırakarak, “Hakikati arama çabası hep devam edecek” mesajını verdi.

GAZETE DUVAR’IN BAŞARILARI VE ZORLUKLAR

Gazete Duvar’ın sahibi Zencir de bağımsız, tarafsız ve özgür habercilik anlayışlarıyla tanındıklarını ifade etti. “Resmi ideolojiye, siyasi angajmana, ticari ve siyasi emellere aracı olmayan, konjonktüre teslim olmayan gazeteciliğin başarılı olabileceğine inandık” dedi. Zencir, “Geçen yaklaşık dokuz yıllık zor ve meşakkatli süreçte her gün, nerdeyse her dakika hakikatin sesi olmayı başarma çabamızın asıl müsebbibi gazeteci arkadaşlarımızdır” ifadesiyle ekibinin katkılarına vurgu yaptı. “Başlangıçtan bugüne bulundukları konum ve durumların bütün zorluğuna rağmen vicdanlarını satmamış, bu projeye maddi ve manevi destek veren tüm dostlarımıza ‘iyi ki varsınız’ demek borcumuz” diyerek, Gazete Duvar’ın okurlarına da teşekkürlerini sundu.

KÜRESEL TEKNOLOJİ ETKİSİ VE MEDYA ÇÖLLEŞMESİ

Gazete Duvar, köklü bir anlayışla yola çıktı, fakat son dönemlerde küresel bir medya çölleşmesinin parçası haline geldi. Zencir, “Google’ın algoritma değişikleri ile birlikte çok ciddi gelir kayıplarına uğramaya başladık” diyerek bu durumun etkilerini anlattı. Ekonomik zorlukların yanı sıra, Türkiye’deki enflasyonist politikalar gazetenin maliyetlerini neredeyse iki katına çıkardı, bu süreçte medya çalışanlarının yaşam koşulları da zorlaştı. Zencir, “Mevcut koşullarda yönetim olarak bu mesleği icra eden arkadaşlarımızdan daha fazlasını istemek zorundaydık ve bu vicdani yükü taşıyamazdık” dedi. Gazete Duvar, “Küçülmek hiç istemediğimiz tercihleri getirebilirdi” diyerek, devam etme ihtimallerinin risklerini de değerlendirdi.

HOŞÇAKAL GAZETE DUVAR

Son olarak, Barış Avşar’la çalışmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu kaydetti. Zencir, “Çalışanın hakkını her zaman gözetmesi, muazzam temasları ve bitmeyen enerjisi ile birlikte bizim için önemi büyüktü” dedi. “Şimdilik hoşça kal Gazete Duvar” diyerek veda etti. Özgür habercilik anlayışının önemi bir kez daha hatırlanmış oldu.