Google Play, Artık TROY Kartları Kabul Ediyor

TROY, ülke içindeki tüm ödeme noktalarında hem temassız hem de dijital olarak kullanılabiliyor. Ayrıca, e-ticaret platformlarında da aktif bir şekilde tercih ediliyor. TROY’un uluslararası kullanım alanı ise giderek genişliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan duyuruya göre, TROY kartları artık Google Play üzerinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek. Bu entegrasyon sayesinde kullanıcıların TROY kartlarını Google Play hesaplarına ekleyerek müzik, kitap, sağlık ve eğlence gibi dijital içeriklere güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirebileceği ifade edildi.

ÖDEME YÖNTEMİ KAYIT İŞLEMİ

TROY kart kullanıcılarının Google Play’de ödeme yapabilmesi için Android cihazlarında Play Store uygulamasını açarak satın almak istedikleri içeriği seçmeleri yeterli. Ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemi olarak kaydetmeleri gerekiyor. Buna ek olarak, “play.google.com” adresinden “Ödemeler ve Abonelikler” bölümüne girerek “Ödeme Yöntemi Ekle” sekmesi üzerinden de TROY kart bilgileri sisteme tanımlanabilir.

ULUSAL VE KÜRESEL BÜYÜME HEDEFİ

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, yapılan entegrasyonun önemini vurgulayarak, “Bu iş birliği, TROY’un dijital ödeme sistemleri dünyasında daha geniş bir yer edinmesini sağlayacak. TROY’un hem ulusal hem de küresel düzeyde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ödeme Ortaklıkları Başkanı Kevin McDaid ise, “İş birliğimiz sayesinde Google Play’de artık TROY kartları kullanılabiliyor. Böylece geniş bir uygulama yelpazesine daha fazla kişinin erişmesini sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.