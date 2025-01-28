Google Reklam Engelleyici Savaşını Yoğunlaştırıyor

YENİ REKLAM DÖNEMİ

YouTube’da 60, hatta 120 dakikalık reklamlar artık sıradan bir durum haline geldi. Üstelik bu reklamlar geçilemez ve izlenmesi zorunlu hale geldi. Eğer YouTube Premium’a para vermek istemiyorsanız, bu uzun reklamlarla başa çıkmanız gerekmekte. Peki, bu durumda reklam engelleyiciler gerçekten fayda sağlıyor mu? Bildiğiniz gibi, YouTube’un sahibi olan Google, reklam engelleyicilere karşı sıkı bir mücadele yürütüyor. Çünkü YouTube, reklamların izlenmesini istiyor ve buna önemli miktarda yatırım yapan reklam verenler mevcut. Ancak bazı kullanıcılar, reklamların uzunluğunun ve geçilemezliğinin artık dayanılmaz hale geldiğini ifade ediyor.

KULLANICI ŞİKAYETLERİ

Son dönemde bazı kullanıcılar, 58 dakika süren geçilemeyen reklamlardan şikayet ediyor. Bu durum, sosyal medya platformlarında büyük yankı buldu. Hatta bazıları, 10 saatlik ya da 90 saatlik reklamlara maruz kaldıklarını iddia ediyor. Elbette bu aşırı iddiaların doğruluğu sorgulanabilir ama 2 saat 52 dakika süren bir reklam şikayeti, platformun reklam sisteminin ne kadar karmaşıklaştığını gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, YouTube’un reklam engelleyicileri tespit edip, kullanıcıları caydırmak için özellikle uzun ve geçilemeyen reklamlar gösterdiğini öne sürüyor.

GOOGLE’IN AÇIKLAMALARI

Ancak bazıları, bu durumun sebebinin reklam engelleyicilerin işlevselliğini kaybetmesi olduğunu belirtiyor. Yani, engelleyici reklamları engellemiyor, fakat “geç” butonunu da gizli tutuyor. Birçok kullanıcı, reklam engelleyici kullanmayanların bile uzun, geçilemeyen reklamlardan şikayetçi olduğunu bildiriyor. Örneğin, yalnızca 1 dakika 28 saniye süren reklamlara rastlamak, yaygın olarak karşılaşılan kısa reklam sürelerinden oldukça uzun. Google, bu konudaki açıklamalarında, reklamların içerik üreticilerini desteklemek ve platformu sürdürülebilir hale getirmek için büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor. YouTube, geçilemeyen reklamların genellikle mobilde 15 saniye, televizyonda ise 60 saniye ile sınırlı olduğunu ve dolayısıyla kasıtlı olarak uzun reklamlar gösterilmediğini belirtiyor. Şirket, bu tür sorunların reklam engelleyicilerden kaynaklanabileceğini ve bu durumun video izleme deneyimini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Görünüşe göre, YouTube kullanıcıları için yakın gelecekte bazı zorluklar söz konusu olacak.