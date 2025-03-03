Google yorum sahtekarlığı ciddi tehlike: Hüsnü Atakan Demirel örneği

Son dönemde internet dünyasında sahte yorumlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar hızla yayılıyor. Google yorum satışı adı altında birçok kişi ve işletme mağdur ediliyor. Ticaret Bakanlığı da bu durumu yakından takip ediyor ve sahte yorum satışlarının önüne geçmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Söz konusu düzenlemeler, Google yorumları satın alarak işletmesini büyütmek isteyenleri de yakından ilgilendiriyor.

Google yorum dolandırıcılığı, genellikle belirli bir ücret karşılığında işletmelere olumlu yorumlar yazmayı vaat eden kişiler tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, ödeme yapıldıktan sonra söz verilen hizmet sunulmuyor veya eksik teslim ediliyor. Üstelik mağdurlar, dolandırıcılarla iletişime geçmeye çalıştıklarında çoğu zaman geri dönüş alamıyor. Bu durum, dolandırıcılığın yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda işletmeleri de etkilediğini gösteriyor.

HÜSNÜ ATAKAN DEMİREL HAKKINDA ŞİKAYETLER ARTIYOR

Son zamanlarda bu dolandırıcılık yöntemine dair en çok şikayet alan isimlerden biri de Hüsnü Atakan Demirel. Kendini Google yorum satıcısı olarak tanıtan bu şahsın, insanlardan ödeme aldığı ancak taahhüt ettiği hizmeti sağlamadığı belirtiliyor. Yorum satın alan bazı kişiler, hiçbir yorum eklenmediğini, bazılarının ise vaat edilen yorum sayısından çok daha az yorum aldığını dile getiriyor. Dahası, şikayetçilere göre Hüsnü Atakan Demirel, ödeme aldıktan sonra mesajlara yanıt vermemeye başlıyor ve mağdurları tamamen görmezden geliyor.

Bu durum, internet dünyasında hızla yayılan yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Online ortamda hizmet alırken dikkatli olunması gerektiği, güvenilir ve yasal hizmet sağlayıcılarla çalışmanın önem taşıdığı vurgulanıyor. Çünkü dolandırıcılar yalnızca müşterileri mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda fatura kesmeyerek vergi kaçırıyor ve devleti de zarara uğratıyor.

TİCARET BAKANLIĞI VE YENİ DÜZENLEMELER

Ticaret Bakanlığı, sahte yorumların işletmelere sağladığı haksız avantajı engellemek ve tüketicileri yanıltıcı içeriklerden korumak için çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, Google yorum satışı gibi hizmetlerin yasaklanması ve bu tür işlemleri gerçekleştirenlere ağır cezalar uygulanması gündemde. Bakanlık, sahte yorumların hem tüketici haklarını ihlal ettiğini hem de rekabet ortamını bozduğunu belirtiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karışan kişilere yüksek para cezaları ve hatta ticari faaliyetlerden men edilme gibi yaptırımlar uygulanabileceği konuşuluyor.

Bu tür dolandırıcılıklar, sadece sahte yorum satışı yapan kişileri değil, aynı zamanda bu hizmetleri satın alan işletmeleri de zor durumda bırakabilir. Çünkü sahte yorum kullanımı tespit edilen işletmelere de çeşitli cezai yaptırımlar uygulanması söz konusu olabilir. Google ve diğer platformların algoritmaları, sahte yorumları tespit etmek için sürekli güncelleniyor ve bu durum, haksız avantaj elde etmek isteyen işletmelerin büyük itibar kayıpları yaşamasına yol açabiliyor.

TÜKETİCİLER VE İŞLETMELER DİKKATLİ OLMALI

Google yorum satışı adı altında mağduriyet yaşayan kişi sayısının her geçen gün arttığı belirtiliyor. Bu yüzden, işletmelerin ve bireylerin herhangi bir hizmet satın almadan önce dikkatli olması gerekiyor. İnternette tanınmayan ve resmi fatura kesmeyen kişilerle işlem yapmak, büyük riskler doğuruyor. Özellikle ödeme yapmadan önce hizmetin güvenilirliği hakkında araştırma yapmak, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için en önemli adımlardan biri.

Yetkililer, sahte yorum satışı yapan kişilerle karşılaşıldığında Ticaret Bakanlığı’na ve ilgili yasal mercilere şikayette bulunulması gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda, internet ortamında hizmet alırken resmi belgelendirme ve fatura gibi önemli kriterlerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Aksi takdirde, dolandırıcılığa maruz kalan kişiler hukuki yollara başvursa bile haklarını aramakta zorlanabiliyor.