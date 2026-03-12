Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Durum, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basına kapalı olarak icra edildi. Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunurken, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. Savunmasında Dede, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

DAVA ERTELENDİ

Hakim, duruşmanın ara kararında Hasbi Dede’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, mağdur çocuk ve annesinin 8 Şubat 2026 tarihinde Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, mağdur çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu ifade edildi. İddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Dede, soruşturma sürecinin ardından tutuklandı ve 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.