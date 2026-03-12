Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede Hakkında Tahliye Kararı Verildi

gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-hakkinda-tahliye-karari-verildi

Giresun’un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, sosyal medya üzerinden 2009 doğumlu bir çocuğa taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Durum, Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde basına kapalı olarak icra edildi. Dede, Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunurken, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılım sağladı. Savunmasında Dede, kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

DAVA ERTELENDİ

Hakim, duruşmanın ara kararında Hasbi Dede’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti ve davayı 24 Nisan 2026 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, mağdur çocuk ve annesinin 8 Şubat 2026 tarihinde Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak Dede’nin Instagram ve WhatsApp üzerinden cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulunduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında, mağdur çocuğa ait cep telefonunun incelendiği, mesajların tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından teknik incelemeye tabi tutulduğu ifade edildi. İddianamede, Dede’nin “elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Dede, soruşturma sürecinin ardından tutuklandı ve 12 Şubat’ta İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İspanya Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a Ticaret Yanıtı

İspanya hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılardaki işbirliği eksikliğinden dolayı ticari ilişkilerini sona erdirme tehdidini dikkate almadıklarını ifade etti.
Gündem

İran’ın Hürmüz Boğazı Geçişi İçin Koordinasyon Şartı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Hürmüz Boğazı'ndan pek çok geminin geçiş yapabilmesi için İran Donanması ile iş birliği gerektiğini ifade etti.
Gündem

Kim Jong Un Ve Kızı Yeni Silahları Test Etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kızı Ju Ae ile birlikte hafif mühimmat fabrikasında denetim yaptı ve yeni tabancaları test etti. İkili, poligonda atış yaparak görüntülendi.
Gündem

BM Genel Sekreteri Guterres Türkiye’de Barış Temasını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile basın toplantısında İran krizine dair yürütülen diplomatik çabaları vurguladı.
Gündem

Son 5 Yılda 650 Bin Usulsüz Emeklilik İptal Edildi

Emeklilik şartlarını yerine getirmeyenler, sahte firmalar aracılığıyla çalışan olarak gösterilenler, emeklilik haklarından mahrum kalıyor ve ödenen maaşlar geri talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.