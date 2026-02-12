Görele Belediyesi’nde Geçici Başkan Ataması Yapıldı

gorele-belediyesi-nde-gecici-baskan-atamasi-yapildi

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden yayımlanan bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde “cinsel taciz” iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmenin ardından, Dede’nin boş kalan koltuğu için Görele Kaymakamlığı, belediye yönetimine geçici bir atama gerçekleştirdi.

GEÇİCİ BELEDİYE BAŞKANI ATANDI

Kaymakamlık tarafından gerçekleştirilen bu atamada, Belediye Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan CHP’li Meclis Üyesi ve emekli tarih öğretmeni Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak belirlendi. Görele Belediye Meclisi’nde 7 CHP’li ve 4 AK Parti’li üye yer alıyor. Vekil belediye başkanının, Belediye Meclisi tarafından gerçekleştireceği seçimle belirlenmesi ise bekleniyor.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Ayrıca, edinilen bilgilere dayalı olarak, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) bir sonraki toplantısında, tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi talebinin gündeme alınacağı bildiriliyor.

