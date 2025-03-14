Görme Kaybı İlaç Kullanımıyla Artıyor

İLAÇ KULLANIMININ BEKLENMEDİKİ SONUÇLARI

New York Post’ta yer alan bilgilere göre, bazı ilaçların kullanımı istenmeyen sağlık problemlerine yol açabiliyor. 137 kilo ağırlığında bir tamirci, Mart 2023’te GLP-1 sınıfına ait Mounjaro ilacını düşük dozda kullanmaya başlamış. Bir yıl sonra doktorunun tavsiyesiyle ilacın dozunu 1,5 miligramdan 2,5 miligrama yükseltmiş. Ne yazık ki, bu süreç beklenmedik bir sağlık sorunuyla sonuçlanmış. New Jersey, Roxbury’de yaşayan adam, bir sabah sol gözünde bulanık görmeyle uyanmış ve aynı problem iki hafta içinde sağ gözünü de etkilemiş. Başlangıçta bir sinüs enfeksiyonu olabileceğinden şüphelenen James Norris, “Ne olduğunu bilmiyordum” diyerek belirsizliğini dile getirmiş. Yapılan tomografi taramasının ardından bir nöro-oftalmolog, Norris’e nadir görülen arteritik olmayan ön iskemik optik nöropati (NAION) teşhisini koymuş. Bu rahatsızlık, optik sinire giden kan akışının kesilmesiyle ani görme kaybına yol açıyor ve 100.000 kişide yalnızca 2 ila 10 vakada görülüyor.

GÖRME KAYBI RİSKİNİN ARTILIŞI

JAMA Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, iştah kesici ilaçları kullanan kişilerde bir gözlerini kaybetme riski dört kat daha fazla. Yaklaşık 15 milyon Amerikalıya Ozempic veya Wegovy reçete edildiği göz önüne alındığında, bu bulgu oldukça dikkat çekici. Bu durum sadece bir rastlantı değil. The Lancet dergisinde Aralık ayında yayınlanan bir çalışmaya göre, ABD’deki yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü ve çocukların üçte birinden fazlası aşırı kilolu veya obez durumunda.

İLAÇ KULLANIMINDAN SONRA GÖRME SORUNLARI

San Diego’da yaşayan 60 yaşındaki Michael Sabellico, kiloyu kontrol altına almak ve tip 2 diyabetini yönetmek için Mart 2024’te Ozempic kullanmaya başlamış. Başlangıçta 84 kilo olan Sabellico, sekiz hafta boyunca 1,5 mg’lık dozunu kullanarak 2,2 kilo vermiş ama bu süreçte görme sağlığı olumsuz etkilenmiş. Şu anda sol gözünde 20/70, sağ gözünde ise 20/30 seviyesinde bir görüşle hayatını sürdürüyor. Bu durum, iştah kesici ilaçların potansiyel risklerini bir kez daha gündeme getiriyor.

YASAL DAVA VE ETKİLERİ

Cheryl Bovee, Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk’e karşı dava açtı. 56 yaşındaki eski perakende çalışanı, Şubat ayında Kuzey Carolina’nın Winston-Salem kentinde açtığı davada, şirketin Ozempic ilacını pazarlarken “kullanımına bağlı gerçek riskler konusunda yanıltıcı ve aldatıcı” ifadeler kullandığını belirtti. NAION hastalığı nedeniyle yasal olarak kör olduğunu söyleyen Bovee, yaşadığı zorlukları, “Artık çalışamıyorum, araba kullanamıyorum ve mahallemde yürürken bile dikkatli olmak zorundayım. Geceleri hiçbir şey göremiyorum.” sözleriyle ifade etti. New York Post’a verdiği demeçte, durumun hayatını tamamen değiştirdiğini aktardı. Bovee’nin davası, iştah kesici ilaçların potansiyel riskleri üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ozempic ve Mounjaro ilaçlarının üreticileri Novo Nordisk ve Lilly, resmi web sitelerinde bu ilaçların olası yan etkileri arasında “görme değişiklikleri”nin bulunduğunu belirtiyor.