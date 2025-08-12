Görünmeyen Teklif, Google’ı Zorluyor

TEKLİFİN ARKA PLANI VE PERPLEXITY

Google’ın satma planı olmadığı halde gelen bu “beklenmedik” teklif, ABD’de süren tekel davası ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimalinin yarattığı belirsizliklerden faydalanma çabası olarak değerlendiriliyor. Üç yıl önce kurulan ve Nvidia ile SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayan Perplexity, en son 14 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan tam destek aldığını duyurdu ancak bu fonların isimlerini açıklamadı. Chrome, dünyada 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olup, Google’ın arama pazarındaki gücünün, temel unsurlarından biri niteliğinde. Perplexity, tarayıcıyı satın almayı başarması durumunda kodunu açık kaynak bırakma, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapma ve varsayılan arama motorunu değiştirmeme sözünü veriyor.

ANALİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

Analistler, Google’ın Chrome’u satma olasılığının düşük olduğunu ve böyle bir zorunluluğa karşı uzun bir hukuki mücadele yürüteceğini öngörüyor. ABD’de federal yargıç Amit Mehta’nın Google’ın tekel davasında alacağı “çözüm” kararının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Rival arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg ise, Chrome’un zorunlu satışı halinde değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini savunuyor.