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Görüntülerin Yayınlanması Etik Mi?

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YILDIRIMLAR’IN SESSİZLİĞİNİN NEDENİ

“Görkem İldaş ile Pazar Sohbeti” programında konuk olan Bennu Yıldırımlar, ünlü yönetmenin eleştirileri karşısında neden sessiz kaldığını şöyle anlatıyor: “Bakışlarımdan mutlaka kendisi de bir şeyler anlamıştır. Bir yönetmen olarak saygı duyup dinledim ben onu. Ama iş biraz uzayınca, başka yerlere doğru gitmemesi açısından, insan konuşmuyor diyeyim.”

CEYLAN’IN ELEŞTİRİLERİ

Yayınlanan görüntülerde Nuri Bilge Ceylan, Yıldırımlar’ın performansını eleştiriyor. Ceylan, oyuncuya “Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine” sözlerini söylüyor.

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