Gösteri Uçağı Güney Afrika’da Düştü

KAZA HAKKINDAKİ DETAYLAR

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’un kuzeyindeki Saldanha kasabasında cumartesi günü gerçekleşen West Coast Hava Gösterisi’nde bir uçak düştü. Bu talihsiz olayda pilot James O’Connell hayatını kaybetti. Uçağın yere çakılma anları, izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

GÖSTERİ HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Gösterinin organizatörleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları bir duyuruda, “West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika’dan son derece yetenekli ve saygı duyulan bir test pilotu olan James O’Connell’in dahil olduğu bir kazayı büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır. O’Connell, Güney Afrikalılar için derin tarihi öneme sahip, sevilen bir savaş uçağı olan Impala Mark 1’in yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan rutin bir gösteri yapıyordu. Bu gösteri özellikle büyük bir anıydı çünkü Impala, yıllardır hava gösterilerinde sahnede görülmemişti.” şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamada manevraların, resmi hava gösterisi programının bir parçası olduğu belirtildi. “Tanıkların ifadelerine göre, uçak, gösterinin büyük bölümünde kontrol altındaymış gibi görünüyordu. Ancak, son manevralardan birinde uçak ani bir irtifa kaybı yaşadı ve yere çakılmadan önce dik bir düşüşe geçti.” ifadeleri yer aldı. Olayın ardından Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) ve Güney Afrika Hava Kuvvetleri’nin kaza birimi, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.