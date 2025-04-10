Gözaltına Alınan Öğrenciler Serbest Bırakıldı

PROTESTOLARDA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma sürecinde, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan ve tutuklamalarla devam eden protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak tutuklandı. Olayların yankıları devam ederken, “Her şey çok güzel olacak” sloganı ile bilinen CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 102 kişi için tahliye kararı verildi. Ayrıca, 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırıldı.

TAHLİYE AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Hukuksuz bir şekilde tutuklanan Parti Meclisi Üyemiz Berkay Gezgin’in de aralarında bulunduğu 102 gencimiz tahliye edildi. Hoş geldin Berkay Gezgin. Darısı diğer yol arkadaşlarımızın ve gençlerimizin başına…” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıntılar geliyor…