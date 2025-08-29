Spor

Gözde Kahveci’den Sürpriz Paylaşım Geldi!

FENERBAHÇE’DEN MOURINHO İLE AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılık kararı, camiada olumlu bir karşılık bulurken, İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den beklenmedik bir paylaşım geldi. Gözde Kahveci, Mourinho’nun ayrılığının hemen ardından oğlu Can Kahveci’nin gülüp eğlendiği anları paylaştı.

İRFAN CAN KAHVECİ’YE ŞANS VERİLMEMESİ ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Portekizli teknik direktör, yerli futbolcular arasında en formda isimlerden biri olarak tanınan İrfan Can Kahveci’ye gerekli şansı vermemesiyle birçok eleştiriyle karşılaştı.

Spor

