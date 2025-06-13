Gözler 19 Haziran’da: TCMB Faizi Sabit Kalacak

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Anket, 19 ekonomistin katılımıyla yapıldı.

AYRINTILI BEKLENTİLER

Ankete katılan ekonomistlerin 19’u, politika faizinin sabit kalacağını tahmin ediyor. Ayrıca, 2 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve bir diğer ekonomist ise 350 baz puan indirim yapılmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararı için beklentilerinin medyanı yüzde 46 seviyesinde sabit kalacağı yönünde.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi için medyan tahminleri ise yüzde 35,50 olarak kaydedildi. Önceki PPK toplantısında, Nisan ayında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50’den yüzde 46’ya çıkarılmıştı.