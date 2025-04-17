Ekonomi

Gözler TCMB Faiz Açıklamasına Kilitlendi

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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın önderliğinde bugün bir araya geliyor. Merkez Bankası’nın politika faiz kararı, saat 14.00’te kamuoyuna açıklanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilmüş, yüzde 45’ten 42,5 seviyesine çekilmişti.

BEKLENTİLER VE YIL SONU PROJEKSİYONLARI

Anketlere katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 olarak belirlendi. Cari işlemler hesabının, şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolarlık bir açık vermesi bekleniyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ediyor.

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