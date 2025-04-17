Gözler TCMB Faiz Kararında! Saat 14.00’te

TOPLANTI VE FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün bir araya gelecek. Merkez Bankası’nın politika faizinin ne yönde olacağına dair karar, saat 14.00’te kamuoyuna açıklanacak. Geçen Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45’ten 42,5 seviyesine çekilmişti.

BEKLENTİLER VE ÖNGÖRÜLER

Ankette yer alan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmemesini ve yüzde 42,5 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu için politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 olarak belirlenmiş durumda. Ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık vermesiyle ilgili tahminlerde bulundu ve cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar seviyesine ulaşacağını öngördü.