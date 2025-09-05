Gözler TCMB’nin Faiz Kararına Çevrildi!

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİNDEN SONRAKİ GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Ağustos ayında açıklanan enflasyon verilerinin tahminleri geçmesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı büyük bir ilgiyle izleniyor. Birçok banka ve kuruluş, enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi tahminlerini azaltırken, TCMB’nin faiz kararına dair son öngörü, ForInvest Haber’in gerçekleştirdiği bir anketten geldi. Bu ankete katılan 24 ekonomistin medyan bekleyişi, faizin 200 baz puan indirileceği yönünde, böylece yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine çekileceği düşünülüyor.

ANKET SONUÇLARI VE EKONOMİST GÖRÜŞLERİ

Ankette yer alan 24 ekonomistten 18’i gösterge faizinin 200 baz puan düşeceğini tahmin ediyor. Dört ekonomist 250 baz puan indirim beklerken, iki ekonomist ise faizin 300 baz puan indirilmesini öngörüyor. Merkez Bankası’nın eylül toplantısında, yüzde 41,50 seviyesinde bulunan borç alma faizinin ve yüzde 46,00 seviyesinde olan borç verme faizinin de 200 baz puan azaltılması bekleniyor.

Anket sonuçlarına göre ekonomistler, 2025 yılı sonuna kadar iki faiz indirimi bekliyor. “2025 yılı içinde kaç faiz indirimi kararı alınması öngörülüyor?” sorusuna yanıt veren 13 ekonomist de “2” yanıtını veriyor. Anketin sonuçları, 2025 yılı sonuna dair ekonomist beklentilerinin önceki anket dönemine göre yükseldiğini gösteriyor. Yıl sonu için medyan faiz tahminleri ise yüzde 36,00’dan yüzde 37,00’ye yükselmiş durumda. Beklenti aralığı, yüzde 34,00 ile yüzde 38,00 arasında şekilleniyor. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceği tahmini ise değişmeden kalıyor.

MERKEZ BANKASI’NNIN FAİZ KARARLARINDAKİ GELİŞMELER

TCMB, faiz indirimlerine 2024 Aralık toplantısıyla başlamış ve üst üste üç toplantıda 250 baz puanlık indirimler yaparak toplamda 750 baz puan faiz düşürmüş durumda. Mart ayında yapılan ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarıldı. Nisan ayında ise borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi de yüzde 41,00’dan yüzde 44,50’ye yükseltilmişti. Haziran ayında faiz oranları sabit bırakılırken, Temmuz ayındaki toplantıda 300 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 43,00’e çekilmişti.