Gözler TCMB’nin Faiz Kararına Çevrildi!

AĞUSTOS ENFLASYON VERİLERİ, TCMB ÜZERİNDE ETKİ YARATIYOR

Ağustos ayında açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısı büyük bir merakla bekleniyor. Çeşitli banka ve kuruluşlar, bu verilerin sonrasında faiz indirimi beklentilerini yeniden gözden geçirirken, Merkez’in alacağı karara dair tahminler de şekilleniyor. ForInvest Haber’in gerçekleştirdiği faiz anketi, 24 ekonomistin katılımıyla yapıldı ve medyan beklenti faizin 200 baz puan indirilmesi yönünde ortaya çıktı. Yapılan tahminler sonucunda, faiz oranının yüzde 43,00 seviyesinden yüzde 41,00 seviyesine düşeceği öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ÇEŞİTLİ TAHMİNLER

Anket kapsamında 24 ekonomistin 18’i gösterge faizinin 200 baz puan indirim alacağını ön görüyor. Ayrıca 4 ekonomist 250 baz puan, 2 ekonomist ise 300 baz puan indirime işaret ediyor. TCMB’nin eylül ayındaki toplantısında yüzde 41,50 seviyesindeki borç alma ve yüzde 46,00 seviyesindeki borç verme faizinin de 200 baz puan indirileceği düşünülüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl boyunca iki faiz indirimi beklentisi ortaya çıktı. “2025 yılının kalanında kaç faiz indirimi kararı alınması bekliyorsunuz?” sorusuna yanıt veren 13 ekonomistin tamamı “2” cevabını verdi. Yıl sonu medyan faiz tahmini de yüzde 36,00’dan yüzde 37’ye yükselirken, beklenti aralığı yüzde 38,00 ile yüzde 34,00 arasında şekillendi. TCMB’nin gösterge faizinin 2026 sonunda yüzde 25,00 seviyesine düşeceğine dair tahminler aynı kalırken, gelecek yıl için en yüksek faiz tahmini yüzde 30,00, en düşük tahmini ise yüzde 20,00 olarak kaydedildi.

TCMB’NİN GEÇMİŞ FAİZ KARARLARI

TCMB, faiz indirimlerine Aralık 2024 toplantısı ile başlamış ve ardışık üç toplantıda toplamda 750 baz puan faiz düşürmüştü. Mart ayında yapılan ara toplantıda borç verme faizi 400 baz puan artışla yüzde 46,00 seviyesine çıkarıldı. Nisan ayında ise borç verme faizi yüzde 46,00’dan yüzde 49,00’a, borç alma faizi ise yüzde 41,00’den yüzde 44,50’ye yükseldi. Haziran ayında faiz oranları sabit bırakıldı, ancak Temmuz ayında 300 baz puanlık bir indirimle faiz oranı yüzde 43,00 seviyesine çekildi.