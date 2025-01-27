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Spor

Göztepe’den Fenerbahçe Maçındaki Faul Tepkisi

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MAÇIN TEMEL ANLARI

Süper Lig’de önemli bir mücadelede, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 yenilen Göztepe, özellikle ilk yarıda kaçırdığı fırsatlarla üzüntü yaşadı. Maçın ilk yarısında rakibine karşı çok fazla net pozisyon bulan sarı-kırmızılı takım, bunlardan yalnızca bir tanesini gole çevirebildi. 25. dakikada Brezilyalı golcü Juan Silva’nın attığı golle öne geçen Göztepe, 36. ve 38. dakikada da çok kritik goller kaçırdı. İlk olarak sol bek Djalma Silva, yakaladığı net pozisyondan faydalanamazken, ardından Sloven orta saha oyuncusu David Tijanic de müthiş bir fırsatı değerlendiremedi.

Maçın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yapan Göztepe, 14 dakika içinde 3 gol birden kalarak büyük bir şok yaşadı. Ancak pes etmeyen sarı-kırmızılılar, 82. dakikada Miroshi’nin kaydettiği golle farkı bire indirip, son dakikalarda da tehlikeli pozisyonlar yarattı. Stoper olarak görev yapan Heliton’un röveşata denemesi başarılı olamayınca Göztepe, uzatma dakikalarında Ahmed Ildız ile frikikten bir fırsat daha yakaladı fakat bu kez de sonuç alamadı.

FAUL TEPKİLERİ

Fenerbahçe karşısında yaşanan gelişmeler, Göztepe tarafında faul itirazlarıyla sonuçlandı. Özellikle atılan gollerdeki pozisyonlar, sarı-kırmızılı oyuncuların tepkisini çekti. Bu durum, maçın içinde farklı tartışmalara sebep oldu.

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