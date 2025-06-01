Göztepe’nin Romulo Cardoso’suna Leipzig Teşvik Edildi

GÖZTEPE’DE ROMULO CARDOSO İÇİN HAREKETLİLİK

Göztepe, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu topladığı 50 puanla 8. sırada bitirdi. Takımda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı camianın önemli oyuncularından Romulo Cardoso’ya yeni bir transfer teklifi geldi.

LEIPZIG’DEN ÖNEMLİ TEKLİF

Süper Lig’in dikkat çeken oyuncularından Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’ya Bundesliga takımlarından Leipzig talip oldu. Alman kulübü, Göztepe’ye 12 milyon euro ile ek bonuslar içeren bir teklif sunmuş durumda.

ALMAŞ VERME HENÜZ OLMAKTA

Sport Rebuplic şirketinin, Leipzig’in teklifi hakkındaki Romulo ile ilgili herhangi bir geri dönüşte bulunmadığı bildirildi. Bu durum, oyuncunun geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR

Göztepe’de 1.5 sezondur gösterdiği performansla dikkatleri çeken 22 yaşındaki golcü, çoğu kulübün radarına girmiş durumda. Leipzig’in yanı sıra Romulo’ya Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht de ilgi gösteriyor.