Göztepe’ye İyi Haber: Sakatlar Dönüyor

Sakatlıkların Ardından İyi Haberler

Sezonun başından bu yana sakatlıklarla başı dertte olan sarı-kırmızılı ekipte, Bodrum FK maçında yaralanarak oyuna devam edemeyen orta saha oyuncusu Anthony Dennis’in ciddi bir durumu olmadığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucunda Nijeryalı futbolcunun kas zedelenmesi yaşadığı anlaşıldı. Dennis’in birkaç gün dinlenip takımla antrenmanlara katılacağı duyuruldu. Gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında Dennis’in sahada olacağı açıklandı.

Juan Silva’nın Dönüşü

Diğer sevindirici gelişme ise Brezilyalı golcü Juan Silva’dan geldi. İki hafta önceki Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Juan’ın 3 hafta süreyle takımdan ayrı kalacağı bildirilmişti. Ancak son bilgiler, Juan’ın da birkaç gün içinde takıma katılacağını gösteriyor. Çalışmalarına başlayacak olan Juan’ın Kayseri deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

Diğer Oyuncuların Durumu

Tedavi süreçleri devam eden diğer Brezilyalı golcüler Romulo ve Emerson’un ise henüz iyileşmediği ve bu nedenle maça yetişmelerinin şu an için zor olduğu ifade edildi. Bu gelişmeler, takım için oldukça kritik bir dönemde moral kaynağı oluyor.