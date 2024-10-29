“Gram Altın 3 Bin Lira Üzerinde!”

GRAM ALTINDA GÖRÜLEN HAREKETLİ SEYİR

Gram altın, güne 3023 liradan başlayarak oldukça hareketli bir seyir izliyor. Gün içerisinde en düşük 3020 lira ile en yüksek 3040 lira seviyelerine ulaştı. Şu an 3035 liradan işlem gören gram altın, 3040 lira seviyesine yaklaşmış durumda. Analistler, gram altının önümüzdeki dönemde de yükseliş trendini devam ettirebileceğini öngörüyor.

KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Analistler, küresel piyasalardaki gelişmelerin ve merkez bankalarının para politikalarındaki değişikliklerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle, altındaki yükseliş hareketinin en büyük etkeninin merkez bankalarının faiz indirim kararları olduğu ifade ediliyor. Bu durum, gram altın için riskler ve fırsatlar oluşturabiliyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Bugün (29 Ekim 2024) itibarıyla ons altın, 2742 dolardan açıldı ve gün içinde en düşük 2739 dolar ile en yüksek 2757 dolar seviyelerini gördü. Şu anda ons altın 2753 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ayrıca, gram altın 3023 liradan başlayarak gün içinde önce 3020 lira, ardından 3040 lira seviyesine ulaştı ve şu an 3035 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları, çeyrek altın 3122 liradan alınıp 3168 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarını takip eden yatırımcıların dikkatli olması gereken bir dönemdesiniz. Altın fiyatları canlı şekilde takip edilebilir.