Gram Altın 4 Bin 300 Lirayı Geçti

JEOPOLİTİK GERİLİMLERİN ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle ortaya çıkan artan jeopolitik ve ticari gerginlikler, altın fiyatlarında tarihi rekorlar oluşturdu. Ons altın, 3 bin 500 dolara kadar ulaşırken, bu duruma paralel olarak gram altın fiyatı da 4 bin 300 lirayı gördü. Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerde yaşanan yumuşama ile birlikte, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altınından uzaklaşmaya başladı ve bu durum altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu.

SINIRLI YÜKSELİŞE DİKKAT

Bugün, ons altın 3 bin 202 dolar seviyesine, gram altın ise 4 bin 1 lira seviyesine sınır yükseliş göstermeye başladı.

YURT İÇİ ALTIN FİYATLARI

Yurtiçinde güncel altın fiyatları şu şekildedir:

– Gram altın: 4 bin 1 lira

– Çeyrek altın: 6 bin 784 lira

– Cumhuriyet altını: 27 bin 640 lira

– Tam altın: 27 bin 136 lira

– Yarım altın: 13 bin 568 lira