Gram Altın 4 Bin Liraya Ulaşıyor

KÜRESEL TİCARETTE BELİRSİZLİK ETKİSİ

Küresel ticaretteki belirsizlikler, güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor. Altın ons fiyatı, 2 bin 230 dolara yaklaşarak rekor seviyelerde seyrediyor. Dünkü işlemde altının ons fiyatı, 3 bin 245 dolara kadar yükseldi ve böylece yıl başından bu yana yüzde 23’lük bir artış yaşadı.

TRUMP’TAN VERGİ MUAFİYETİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji ürünlerinin ardından otomobillere de uygulanacak ek vergi konusunda muafiyet sinyalleri veriyor. Oval Ofis’teki basın toplantısında, “Otomobil şirketlerine yardımcı olacak bir şeyler arıyorum. Üreticiler Kanada, Meksika ve diğer yerlerde üretilen parçalara geçiyorlar ve biraz zamana ihtiyaçları var, çünkü onları burada yapacaklar.” şeklinde ifadeler kullandı.

ALTIN FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Goldman Sachs, 2025 yılı için altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara çıkardı. Ayrıca Goldman, 2025 yılı beklentisini 4 bin dolar olarak belirledi. UBS, yıl sonu altın tahminini 3 bin 500 dolara, Commerzbank ise 3 bin dolara güncelledi. Yatırımcılar, artan resesyon ve enflasyon kaygıları çerçevesinde Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası ile ilgili nasıl bir yön izleyeceğine dikkat kesildi.

FAİZ ORANI BEKLENTİLERİ

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Trump’ın tarifelerinin yürürlükte kalması durumunda faiz oranlarının yakında düşürülmesi gerekebileceğini belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşmada, faiz indirimine dair ipuçları aranacak. Piyasalarda yıl sonuna kadar 86 baz puan faiz indirimi fiyatlanıyor ve Fed’in gelecek ay faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altına paralel olarak gram ve çeyrek altın fiyatlarında da artış gözlemleniyor. Güncel verilere göre gram altın, 3 bin 948 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 475 liraya satılıyor.