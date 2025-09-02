Gram Altın 4642 TL Tarihi Zirve

ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ

Altın piyasasında üst üste rekorlar kırılmaya devam ediyor. 2 Eylül sabahı, ons altın değeri 3508,73 dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. Şu anda 3494,30 dolardan işlem görüyor. Gram altın da 4642 TL ile tarihi zirve noktasına ulaştı. Yılbaşından bu yana altındaki toplam artış %33’ü geçerken, son bir ay içinde ise %6’nın üzerinde bir değer kazanımı gerçekleşti.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Bu yükselişin arkasında birçok etken bulunuyor. Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki yükselişi destekliyor. Artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artması, bu durumu daha da güçlendiriyor. Fed Başkanı Powell, politika gevşemesine açık olduklarına dair sinyaller verdi. Önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ABD istihdam raporunun da daha fazla işgücü piyasası zayıflığı göstermesi ve faiz indirmeleri için ortam oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, Trump’ın küresel ticaret savaşının devam eden olumsuz etkileri ve Fed’e yönelik sert eleştirileri piyasaları etkiliyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ile ilgili artan endişeler, yatırımcı güvenini sarsarak altının yükselişinde yeni bir ivme oluşturuyor. Bu durum, yatırımcılar arasında altına olan talebi artırıyor.