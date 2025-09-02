Gram Altın 4642 TL Zirvesinde

ALTIN PİYASASINDA REKOR ARTILAR

Altın piyasasında peş peşe rekorlar gerçekleşiyor. 2 Eylül sabahı itibarıyla ons altın, 3508,73 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Şu an ise 3494,30 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın da 4642 TL ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Yılbaşından itibaren altındaki toplam artış %33’ü geçerken, sadece son bir ayda %6’dan fazla değer kazanmış.

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Bu yükselişin arkasında, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Yükseliş, artan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Fed’in faiz oranlarını düşüreceği yönündeki beklentilerin artması ve zayıflayan ABD dolarından besleniyor. Fed Başkanı Powell’ın kısa süre önce politika gevşemesine açık olduklarına dair sinyaller vermesi, piyasalarda etkili oluyor. Cuma günü açıklanması beklenen ABD istihdam raporunun da daha fazla işgücü piyasası zayıflığını göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi öngörülüyor.

SİYASİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİĞİN ETKİSİ

Trump’ın küresel ticaret savaşının devam eden etkileri ve Fed’e yönelik sert eleştirileri piyasaları sarstı. Ayrıca, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair artan endişeler, yatırımcı güvenini etkiliyor ve altın fiyatlarının yükselişine yeni bir ivme kazandırıyor.