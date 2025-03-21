Gram Altın 5 Bin TL Olur Mu?

DENGESİZ YATAY SEYİRDE YENİ REKORLAR

Gram altın, ons altındaki yatay seyre rağmen yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu yükselişin sürebileceğini ifade ediyor ancak kritik direnç noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

KAR SATIŞLARI VE KRİTİK DİRENÇ

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV’ye yaptığı açıklamada, “Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir” diyor.

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici kabul ederek, faiz indirimleriyle ilgili daha iyimser bir tutum sergiliyor. Piyasalarda 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

DOĞU AVRUPA GİZEMİ VE ALTINA ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşında somut bir çözüm sağlanamadı. Moskova’nın pozisyonunu koruması, piyasalardaki belirsizliği artırarak altına olan talebi destekliyor.

GRAM ALTIN FİYAT BEKLENTİLERİ

Gram altın fiyatları için 5.000 TL seviyesi gündeme gelmeye başladı. Eryılmaz, bu beklentinin şu an için iddialı olduğunu söylüyor. Eryılmaz’a göre, dolar/TL’de öngörülemeyen dalgalanmalar olursa, gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabilir.

BORSA İSTANBUL’DA TANSİYON YÜKSEK

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşlerle karşılaşıyor ve bu durum yatırımcılar arasında tedirginlik yaratıyor. BIST 100 endeksi, dün yüzde 9’a yakın değer kaybederken, bugün de negatif açıldı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu ifade ediyor. Eğer satış baskısı devam ederse, bu seviyelerin test edilmesi mümkün görünüyor.