“Gram Altın Fiyatı Rekor Seviyeye Ulaştı”

GRAM ALTIN FİYATINDA TARİHİ REKOR

Gram altın fiyatı tarihi bir zirveye ulaştı. Orta Doğu’daki artan gerilimler ile 5 Kasım’da ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler, altın piyasasında etkili oluyor. Altının ons fiyatı, 2 bin 770 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor elde etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gösterge verilerinin kırmızı olduğunu belirterek, “Gram altın fiyatları düşecek mi, almalı mı satmalı mı?” sorularını cevapladı. Altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik sürüyor. Güvenli liman varlıklarından biri olarak dikkate alınan altın, hem jeopolitik riskler hem de küresel faiz oranlarının düşüş süreci ile yükseliş göstermeye devam ediyor. Yılın başında 2 bin 65 dolardan işlem gören altın onsu, bu süreçte yaklaşık yüzde 34 değer kazanırken, bu seviyelerde yıl sonunu tamamlaması durumunda 45 yılın en iyi performansına ulaşacak.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

İsrail’in sürdürülen saldırıları ile artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Merkez bankalarının iki yıldır uyguladığı sıkı para politikalarından kademeli olarak geri adım atması da bu süreçte etkili bir unsur olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, altının bu performansı, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği bir dönemde gerçekleşiyor. ABD’deki başkanlık yarışında Donald Trump ile Kamala Harris arasında giderek yakınlaşan anket sonuçları, ülkedeki politik rekabeti güçlendiriyor ve siyasi belirsizlikleri artırıyor. Analistler, dolardaki değer kazanımı ve artan tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini yükseltmesine rağmen, jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının daha fazla güvenli liman talebine yol açabileceğini ifade ediyor.

Bu sebeplerle altının ons fiyatı, 2 bin 770 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, gün içinde önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 2 bin 769 dolara ulaştı. Altın fiyatlarında yeni hafta biraz seyreltme yaşarken, yatırımcıların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. İslam Memiş ise bu durumu değerlendirerek, “Amerika’daki 5 Kasım seçimleri geçsin. Kim başkan olacak? Önümüzdeki haftalarda belli olacak ama yine de orada bir belirsizlik var. Seçim sonuçlarına itiraz olacak mı? Sonuçlar mahkeme sürecine taşınacak mı? Belirsizler bu noktada” dedi. Memiş, yatırım tavsiyelerini değil belirsizliği öne çıkararak, altın fiyatlarının yıl sonu hedefini 2.800 dolar olarak koruduğunu açıkladı.

GRAM ALTINDA BEKLENTİLER

Gram altın, serbest piyasalarda 3.140 TL seviyesinde işlem görüyor. Memiş, gram altın yatırımcılarına, “Ons altın nereye gram altın oraya” diyerek altın fiyatları arasındaki ilişkiyi vurguladı. Ayrıca, dolardaki dalgalanmalar nedeniyle gram altındaki düşüşlerin ons altın kadar hızlı olmayabileceğine dikkat çekti. Yıl sonu fiyat tahminlerini 3.350-3.380 TL arasında belirten Memiş, gümüş fiyatlarının da önemli bir konu olduğunu söyledi. Gümüşün ons fiyatının 33,83 dolar seviyesinde olduğunu ve yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ifade etti.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ALTIN FİYATINA ETKİSİ

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, faiz oranları, Orta Doğu’daki savaş durumu ve ABD Başkanlık seçimleri altın fiyatları üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Merkez bankalarının faiz indirim kararları ise altındaki artışların en büyük etkeni olarak öne çıkıyor. Fed ve ECB’nin liderliğinde başlayan faiz indirim sürecinin devam etmesi bekleniyor ve bu durum altının değer kazandığı yönünde yorumlanıyor.

GÜN İÇİNDEKİ FİYATLAR

Gün içindeki altın fiyatları da dikkat çekiyor. Ons altın sabah 2742 dolardan işlem görürken, gün içindeki en düşük 2739 dolar, en yüksek ise 2771 dolar seviyesine yükseldi. Şu anda 2768 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 3023 TL’den başladı, en düşük 3020 TL en yüksek 3056 TL seviyesine ulaştı ve şu anda 3054 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’daki altın fiyatları ise 3132 TL’den alınıp 3184 TL’den satılıyor.