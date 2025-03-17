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Gram Altın Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları artışını sürdürdü. Bugünün tarihi olan 17 Mart’ta, altın alıcı ve satıcıları güncel fiyatları sorguluyor. İşte, 17 Mart için canlı altın fiyatları:

CANLI ALTIN FİYATLARI

Hali hazırda altının alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Ons altın alış fiyatı: 2.983 TL / satış fiyatı: 3.518 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.517 TL / satış fiyatı: 3.518 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.773 TL / satış fiyatı: 5.810 TL

Yarım altın alış fiyatı: 11.546 TL / satış fiyatı: 11.619 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.701 TL / satış fiyatı: 23.145 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.022 TL / satış fiyatı: 23.141 TL

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