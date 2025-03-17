Gram Altın Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Geçtiğimiz hafta altın fiyatları artışını sürdürdü. Bugünün tarihi olan 17 Mart’ta, altın alıcı ve satıcıları güncel fiyatları sorguluyor. İşte, 17 Mart için canlı altın fiyatları:
CANLI ALTIN FİYATLARI
Hali hazırda altının alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:
Ons altın alış fiyatı: 2.983 TL / satış fiyatı: 3.518 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.517 TL / satış fiyatı: 3.518 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 5.773 TL / satış fiyatı: 5.810 TL
Yarım altın alış fiyatı: 11.546 TL / satış fiyatı: 11.619 TL
Tam altın alış fiyatı: 22.701 TL / satış fiyatı: 23.145 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.022 TL / satış fiyatı: 23.141 TL