Gram Altın Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları artışını sürdürdü. Bugünün tarihi olan 17 Mart’ta, altın alıcı ve satıcıları güncel fiyatları sorguluyor. İşte, 17 Mart için canlı altın fiyatları:

CANLI ALTIN FİYATLARI

Hali hazırda altının alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Ons altın alış fiyatı: 2.983 TL / satış fiyatı: 3.518 TL

Gram altın alış fiyatı: 3.517 TL / satış fiyatı: 3.518 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.773 TL / satış fiyatı: 5.810 TL

Yarım altın alış fiyatı: 11.546 TL / satış fiyatı: 11.619 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.701 TL / satış fiyatı: 23.145 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.022 TL / satış fiyatı: 23.141 TL