Gram Altın Rekor Kırmaya Devam Ediyor

GRAM ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Gram altın fiyatı yeni güne artışla başlıyor. Gram altın fiyatı 3 bin 526 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişle birlikte değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 değer kazanarak 3 bin 511 liradan kapattı.

REKOR SERİSİ DEVAM EDİYOR

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlıyor ve saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 520 liraya çıkarak yeni bir rekor kırıyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 23 bin 150 liradan satılmakta. Altının ons fiyatı ise dünkü işlemlerde 2 bin 989,1 dolar seviyelerine ulaşarak rekor tazelerken, şu anki seviyede önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolardan işlem görüyor.