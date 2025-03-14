Gram Altın Yeni Rekoru Gördü

GRAM ALTIN FİYATINDA YÜKSELİŞ

Gram altın fiyatı yeni bir güne yükselişle giriş yaptı. Güncel fiyat 3 bin 526 lira olarak kaydedildi. Önceki gün ons fiyatındaki artış sayesinde değer kazanan gram altın, günü 3 bin 511 lira seviyesinden kapatırken, bu da yüzde 1,7’lik bir artış anlamına geliyor.

ALTINDA REKOR SERİSİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50’de yüzde 0,1 artış göstererek 3 bin 520 lira ile yeni bir rekor noktaya ulaştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Aynı dakika içerisinde çeyrek altın fiyatı 5 bin 810 lira, Cumhuriyet altını ise 23 bin 150 lira olarak işlem görüyor. Diğer yandan, altının ons fiyatı ise dün 2 bin 989,1 dolara ulaşarak rekor kırmasının ardından şu an için yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 987 dolarda işlem görüyor.