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Grand Kartal Otel Soruşturması Genişliyor

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BOLU KARTAL KAYAK MERKEZİ YANGINI VE SORUŞTURMALAR

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın olayı ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde, otelin mimarı olan 72 yaşındaki emekli mimar Ali B. gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDEN GEÇTİ

Diğer yandan, gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMALAR

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Ayrıca, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

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