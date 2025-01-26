Grand Kartal Otel Yangın Soruşturması Devam Ediyor

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişinin hayatını kaybetmesine dair yürütülen soruşturma süreci sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan otelin mimarı olan 72 yaşındaki emekli mimar Ali B. süreç sonunda serbest bırakıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

ÖNCEKİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma bağlamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Oteli’nin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz’ın aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Ayrıca, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.