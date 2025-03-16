Griezmann ABD Yolcusu: MLS Heyecanı Başlıyor

Spor dünyası büyük bir heyecan içinde, çünkü önemli bir transfer gelişmesi yaşanıyor! Atletico Madrid’den ayrılmayı düşünen Antoine Griezmann, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran ismiyle, yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki Fransız futbolcu, Avrupa futboluna elveda diyerek Amerika’nın yolunu tutmak üzere. Taraftarlar, hazırlıklı olun, çünkü bu transfer tüm dengeleri alt üst edecek!

Griezmann’ın Yeni Rotası: MLS

Relevo’dan gelen dikkat çekici habere göre, Griezmann bu ay Atletico Madrid yönetimiyle önemli bir toplantı gerçekleştirecek ve kariyerine dair kararını verecek. Ailevi nedenlerden dolayı Avrupa’dan ayrılmayı planlayan yıldız futbolcu, rotasını Major League Soccer’a (MLS) çevirmiş durumda. Hedeflediği takım ise Los Angeles FC! Görüşmelerin oldukça ilerlediği bildirilirken, transferin son aşama için Atletico ile yapılacak nihai görüşmeye odaklanılıyor. Bu haberi duyduğunuzda şaşırmamak elde değil!

Atletico Madrid’den Destek Mesajı: “Griezmann’a Herhangi Bir Engel Yok!”

Alınan bilgilere göre, Atletico Madrid, Griezmann’ın kararına saygı gösterecek ve bu transfere destek verecek. Şampiyonluk yarışında olan İspanyol kulübü, Fransız yıldızın sezonun sonuna kadar takıma katkı vermeye devam edeceğini biliyor. Griezmann da bu duruma karşılık, sezonun sonuna dek elinden geleni yapacak. Bu yıl 41 maçta 16 gol ve 7 asistle etkileyici bir performans sergileyen Griezmann, Atletico taraftarlarına veda etmeden önce unutulmaz anlar yaşamaya kararlı!

Los Angeles FC ile Görüşmeler İleri Aşamada: Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Griezmann’ın MLS’e geçişi, Los Angeles FC ile yapılan görüşmelerin son aşamasına ulaşmasıyla daha da kesin hale geldi. ABD futbolunun parlayan yıldızı LAFC, Fransız golcüyü kadrosuna eklemek için büyük bir çaba gösteriyor.